Виктория Буцаева: «Пятерной прыжок – это не актуально. Ряд четверных, которые можно подготовить, намного ценнее, чем постоянно убиваться об один пятерной»

Тренер Виктория Буцаева ответила на вопрос о перспективах пятерных прыжков в фигурном катании.

– Как проходит сотрудничество с Максимом Белявским?

– Хорошо, но прошлый сезон он заканчивал, когда у него болело колено, поэтому он тренировался очень мало. Только-только вкатываемся, врабатываемся по мере возможности.

– Пятерной ему еще не покорился?

– Нет, не покорился, но я считаю, что пятерной прыжок – это все-таки не очень актуально. Ряд четверных прыжков, которые можно подготовить и показать, намного ценнее, чем постоянно убиваться об один пятерной.

– Собирается Илья Яблоков дебютировать на взрослых соревнованиях в этом сезоне?

– Прошлый сезон он провел на юниорском уровне, в этом году однозначно будет во взрослых, программы для соревнований уже поставлены, он активно готовится к стартам, – сказала Буцаева.

Александра Трусова: «Хочу попробовать выучить пятерной прыжок. Если получится, то сделать его раньше всех – не только среди женщин»