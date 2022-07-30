Виктория Буцаева: «Пятерной прыжок – это не актуально. Ряд четверных, которые можно подготовить, намного ценнее, чем постоянно убиваться об один пятерной»

Теги сборная России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Илья Яблоков Максим Белявский Фигурное катание

Тренер Виктория Буцаева ответила на вопрос о перспективах пятерных прыжков в фигурном катании.

– Как проходит сотрудничество с Максимом Белявским?

– Хорошо, но прошлый сезон он заканчивал, когда у него болело колено, поэтому он тренировался очень мало. Только-только вкатываемся, врабатываемся по мере возможности.

– Пятерной ему еще не покорился?

– Нет, не покорился, но я считаю, что пятерной прыжок – это все-таки не очень актуально. Ряд четверных прыжков, которые можно подготовить и показать, намного ценнее, чем постоянно убиваться об один пятерной.

– Собирается Илья Яблоков дебютировать на взрослых соревнованиях в этом сезоне?

– Прошлый сезон он провел на юниорском уровне, в этом году однозначно будет во взрослых, программы для соревнований уже поставлены, он активно готовится к стартам, – сказала Буцаева.

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