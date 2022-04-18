Александра Трусова: «Хочу попробовать выучить пятерной прыжок. Если получится, то сделать его раньше всех – не только среди женщин»

Российская фигуристка рассказала о том, что хочет выучить пятерной прыжок.

«Пять четверных я делала для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось первой их сделать. Поэтому я добавляла и добавляла. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится. Я считаю, что спорт – как раз для этого. В спорте нужно побеждать самого себя. Ты должен каждый раз улучшаться.

Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал еще никто», – сказала Трусова.