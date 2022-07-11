Никита Михайлов: «У меня были попытки сделать Кондратюку короткую программу в образе художника, но пока постановка ждет своего часа»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о работе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

— Импровизация от фигуристов — как относитесь к ней? Марк Кондратюк, например, часто этим пользуется — это помогает или мешает?

— Марку это помогает. Он импровизирует в тех кусках, где он может себе это позволить. Всё-таки есть какая-то основная канва, которая нерушима. Но какие-то моментики он от себя добавляет, делает он это для того, чтобы ему было удобно выполнить остальную программу, так что в этом плане я отношусь к импровизации положительно.

Он это умеет делать — невероятно важный аспект, которым владеют не все. Иногда люди импровизируют, выбрасывая что-то, а он просто заменяет.

— То есть для импровизации нужна особая пластика и фигурист должен уметь думать в полете?

— Да, он должен не разрушить всю идейность нашей программы, чтобы эта импровизация была органична.

— Можете привести примеры таких спортсменов?

— Из импровизаторов могу назвать Андрея Лутая, это было еще во времена, когда мы катались у Алексея Николаевича. Из нынешних ребят выделяется . Он может что-то эдакое сделать.

— Использовали как-то творчество Марка в соревновательных программах или в показательных номерах?

— Пока нет. У меня были попытки сделать ему короткую программу в образе художника, но на данный момент эта постановка осталась ждать своего часа.

— Как соблюсти баланс между техникой и красотой, историей?

— Единственный ответ — это попасть на правильного спортсмена. Эти примеры мы все отлично знаем и у американцев, и у японцев, и у россиян. , , у нас — это Марк, – сказал Михайлов.

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