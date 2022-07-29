Губерниев о Трусовой на турнире по гребле: «Для Саши это будет еще одно хорошее и в то же время веселое испытание»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном участии в соревнованиях по гребле.

«Прекрасная идея организаторов Кубка братьев Агеевых, я с ребятами давно дружу. Мы видели VIP-заезды Варвары Субботиной и , и многие еще соревновались. Я всегда помогал.

Сейчас, с точки зрения шоу, с точки зрения встречи с любимым спортсменами, все средства хороши. Гребля – прекрасный вид спорта, который всецело развивает организм. И для Саши это будет еще одно хорошее и в то же время веселое испытание.

Я не могу выступить в качестве наставника, потому что я занимался академической греблей, а речь идtт о гребле на байдарке. Но в любом случае некоторые советы я дать, конечно, могу.

Но Трусова, как талантливый человек, талантлива во многих сферах. Она молодец, не боится и дерзает. И лишнее внимание к гребле будет обеспечено.

Этот турнир действительно большой, так что всех приглашаю смотреть на Трусову. Помимо нее там будет много прекрасных гребцов», – сказал Губерниев Metaratings.

«Я понимаю, что сейчас свет клином сошелся на фигурном катании, но это прекрасная идея. Трусова великолепным образом погребет, соберет журналистов. Все будут счастливы.

Хочешь быть сильнее втрое – приходи грести в каноэ, а хочешь жить на свете ярко – приходи грести, как Трусова в байдарку», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».