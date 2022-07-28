Глава Союза конькобежцев России о приглашении Трусовой: «Попробовать можно. С целью привлечения внимания – почему нет»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал предложение Руслана Захарова пригласить фигуристку в конькобежный спорт.

– В качестве спортсменки? Не знаю, видимо, Руслану виднее. Я об этом не слышал.

– В какой дисциплине фигуристке лучше начинать?

– Могу сказать, что много фигуристов, правда, в молодом возрасте, перешли в шорт-трек и были довольно успешны. Такая практика была, как в шорт-треке, так и в конькобежном спорте. Во всяком случае, я знаю много примеров. А вот, чтобы действующие… первый раз такое слышу.

Попробовать можно. С целью привлечения внимания, то почему нет. Новый формат попробовать пробежать.

Сборы, не сборы, но какое-то мероприятие с участием фигуристов и хоккеистов, как я раньше предложил Александру Овечкину пробежать просто несколько кругов, принять участие в соревнованиях по шорт-треку.

– Пришлось бы Трусовой расстаться с длинными волосами ради карьеры в конькобежном спорте?

– Ну, что вы. Очень много выдающихся спортсменов с длинными волосами и им это не мешало завоевывать медали самого высокого достоинства, – сказал Гуляев.

Руслан Захаров: «Надо звать Трусову в конькобежный спорт. В Швецию ее не пустили, так что ждем на сборе в Иркутске»