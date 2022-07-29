Генпродюсер «Матч ТВ»: «Трусова прыгала в длину, на Играх дружбы плыл Губерниев. Так и продолжим, чтобы привлекать к событиям больше внимания»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о работе со спортивными федерациями и привлечении новых зрителей.

«Матч» стал активнее работать с федерациями не самых популярных видов спорта, сейчас вынужден больше показывать на федеральном канале то, что раньше вряд ли получило бы там эфир. Как теперь выстраиваются такие партнерства?

– Главное – в федерациях все больше понимают, что без маркетинговой работы соревнования не привлекут нужного внимания.

Например, в легкой атлетике выступают звезды из других видов спорта – как Александра Трусова, прыгающая в длину. На Играх дружбы в Казани – медийная эстафета, где плыл Дмитрий Губерниев.

Думаю, в таком ключе мы и продолжим работать, чтобы привлекать к событиям больше внимания.

Теперь «Матч» намного смелее в экспериментах.

– Да, и мы будем продолжать. Такие истории становятся вирусными, привлекают внимание только плюсы, – сказал Тащин.

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