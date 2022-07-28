Соловьев об игре в керлинг с Валиевой и Трусовой: «Девчонки одаренные, и им интересно пробовать что-то новое в жизни, помимо фигурного катания»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде высказался об игре в керлинг с и .

Фигуристы играли под руководством двукратной чемпионки Европы по керлингу Анны Сидоровой.

«Я скажу, что такого плана мероприятия всегда проходят на позитиве. Девчонки одаренные, и им интересно пробовать что-то новое в жизни, помимо фигурного катания и соревнований.

Камила также попробовала со мной в паре покататься в шоу Татьяны Навки, мы сейчас в Сочи продолжаем выступать. На самом деле это такой интересный опыт для каждого человека, для каждого спортсмена и в том числе для тех, кто в общем-то напрямую связан со льдом, но никогда не пробовал играть в керлинг.

Многим казалось, что это достаточно просто, когда смотришь телевизор или слушаешь какие-то рассказы. Но когда попробуешь на собственном опыте, все получается, конечно, иначе. И первые шаги по льду не такие уверенные, как в привычных коньках, в которых есть ребра. В общем, это, конечно, совсем разное, но при этом все на позитиве. Так как спортсменки скоординированы и фигурное катание является координационно сложным видом спорта, они очень быстро подхватывают нюансы керлинга.

Хотя я сам в общем-то играю всего второй раз, но Аня, как до недавнего времени действующий спортсмен, объясняет очень здорово все малейшие нюансы, без которых невозможно сделать ни одного движения.

Если говорить о потенциале, вы же понимаете, что спорт высших достижений – это совершенно другой уровень, поэтому сложно за одну игру, за одну тренировку понять, какие могут быть потенциальные способности.

Но всегда интересно пробовать что-то новое и, может быть, будем просто периодически приходить и играть в керлинг для развлечения. Потому что это сложно, это не просто камень толкнул, это стратегия, тактика и немалые физические нагрузки, чтобы привести камень в нужном направлении, если, допустим, камень был выпущен не по той траектории или как-то изменил траекторию, надо выруливать за счет трения щеток.

В общем, керлинг – это очень много нюансов, при этом безумно интересно и доступно абсолютно каждому человеку», – сказал Соловьев.

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