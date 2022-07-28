Татьяна Тарасова: «Хотела бы посетить академию Плющенко в ближайшее время. Возможно, на следующей неделе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о планах посетить академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Хотела бы посетить академию «Ангелы Плющенко» в ближайшее время. Возможно, на следующей неделе.

Позвоню Жене и спрошу, когда он может меня принять и где. Сборы вроде бы закончились», – сказала Тарасова.

Ранее Тарасова побывала на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

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