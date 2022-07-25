Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе во время сборов фигуристов в Новогорске обсудили отстранение спортсменов от международных соревнований.

Тутберидзе: Никто нам легкой жизни не обещал.

Тарасова: Нет. Я сколько живу на свете – такого еще не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было. Так безнадежно – никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего.

Тутберидзе: Ну, они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против.

Тарасова: Все равно я не могу понять. За что вот таких деток-юниоров...

Тутберидзе: Я вообще не понимаю, за что такие отстранения.

Тарасова: Я им писала туда: «За что?»

Тутберидзе: Спортивная жизнь-то короткая. Короткая.

Тарасова: За что вот таких крошек, которые могут у всех выиграть. Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим...

А выпустят нас когда – выйдем вообще как звери. Все унесем.