«Мы беспокойный народ. Когда нас выпустят, выйдем как звери, все унесем». Тарасова и Тутберидзе пообщались на тренировке

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе во время сборов фигуристов в Новогорске обсудили отстранение спортсменов от международных соревнований. 

Тутберидзе: Никто нам легкой жизни не обещал. 

Тарасова: Нет. Я сколько живу на свете – такого еще не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было. Так безнадежно – никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего. 

Тутберидзе: Ну, они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против. 

Тарасова: Все равно я не могу понять. За что вот таких деток-юниоров...

Тутберидзе: Я вообще не понимаю, за что такие отстранения. 

Тарасова: Я им писала туда: «За что?»

Тутберидзе: Спортивная жизнь-то короткая. Короткая. 

Тарасова: За что вот таких крошек, которые могут у всех выиграть. Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим...

А выпустят нас когда – выйдем вообще как звери. Все унесем. 

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