Анастасия Зинина: «С Плющенко у нас были очень теплые отношения. Но из-за препятствий в отношениях со вторым тренером пришлось покинуть группу»

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Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, что в академии Евгения Плющенко у нее были разногласия с тренером Дмитрием Михайловым, что привело к уходу из группы. 

«Все говорят, что мы поссорились, что-то еще такое. Скажу честно – с Евгением Викторовичем у нас были очень теплые отношения. Мы с ним после первенства России еще сильнее сплотились и сработались.

Но были некоторые препятствия в отношениях со вторым тренером, из-за чего мне пришлось покинуть группу», – сказала Зинина.

Зинина подтвердила, что имеет в виду именно Михайлова, но детали разногласий раскрывать не стала.

«Конкретизировать не будем. Было и прошло», – добавила фигуристка.  

«У нас шла работа с Евгением Викторовичем, мне успели поставить две новые программы, короткую я даже показала на шоу «Союз чемпионов».

Мне, кстати, очень понравилось там выступать, и вообще большое спасибо Евгению Викторовичу за все шоу, включая новогодние. Крайне полезный и приятный опыт, хотя иногда было тяжело», – отметила Зинина.

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»

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