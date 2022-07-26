Тарасова о группе Тутберидзе: «Девочки очень способные, прыгают абсолютно все. Тренировка идет в бесконечном темпе, никто не останавливается»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о темпе тренировок в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Тарасова посетила сбор фигуристок в Новогорске.

«Там были совсем девчонки – 12-13 лет. Взрослые все уже разъехались по разным показательным выступлением. Кто-то у Илюши Авербуха катается, кто-то у Тани Навки, кто-то у Жени Плющенко.

Так что я поехала посмотреть на детей, как они готовятся к своему сезону. Получила большое удовольствие. Девочки очень способные, многое умеют делать, прыгают абсолютно все. Тренировка идет в бесконечном темпе, никто не останавливается.

Видно, что выполняют задание, выслушивают замечания тренеров, исправляют ошибки. Так что впечатления прекрасные. Давала ли им напутствия? Им пока еще рано. Сказала лишь, что надо получать удовольствие от работы.

Спасибо всему тренерскому штабу, начиная с Этери Георгиевны, что дали возможность посетить Новогорск. Мне также показали музыку Камилы Валиевой, теперь с нетерпением хочу увидеть ее выступление», – рассказала Тарасова.

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