Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе фигуристки ведущей на телевидении.

«Чтобы стать профессиональной ведущей, Алине нужно много работать и заниматься.

Есть такие предметы, как техника речи, мастерство эфирного выступления. Видно, что ей пока это дается с трудом, может быть, не те педагоги помогают. Я ей предлагал свою помощь, но она отказалась. Светлана Макарова, которая ушла из жизни, могла бы ее научить.

Загитовой есть куда стремиться, но она девушка волевая и прибавляет. Нужно много работать, она же много трудилась, когда на лед выходила, здесь так же. Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом.

Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится.

Я комментировал прыжки в воду с Ильей Захаровым, олимпийским чемпионом и чемпионом мира, у него великолепно получилось все, хотя это был для него первый опыт комментирования. Но не надо забывать, что комментатор и телеведущий – разные профессии.

Насколько я знаю, Загитова никогда ничего не комментировала. Ольга Васюкова и Яна Бутырская отлично работают, но у них опыт огромный, они много работали для того, чтобы научиться вести программы.

У Саши Легкова блестяще получается и в кадре, и за кадром. Как телеведущий отлично делает свою работу Алексей Ягудин. У Алины пока не так хорошо получается, но научится, все впереди», – сказал Губерниев.

Загитова о работе ведущей в «Ледниковом периоде»: «Тяжело воспринимала критику. И сейчас иногда не понимаю, из-за чего люди так себя ведут»

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились