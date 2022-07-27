Загитова о работе ведущей в «Ледниковом периоде»: «Тяжело воспринимала критику. И сейчас иногда не понимаю, из-за чего люди так себя ведут»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как справлялась с критикой в свой адрес после работы ведущей в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

– В интернете обсуждают буквально каждый ваш шаг. Когда вы стали ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, было много критики в ваш адрес от хейтеров. Как вы это вынесли?

– На самом деле это был очень сложный для меня момент. Конечно, я не телеведущая. Может быть, вела поначалу непрофессионально. Но я так тяжело тогда воспринимала критику!

И сейчас иногда не понимаю, из-за чего люди так себя ведут, я же лично с ними не знакома. Для меня это все еще загадка. Я даже иногда хочу, чтобы человек, который критикует меня, пришел ко мне, высказал все претензии в глаза и объяснил, аргументировал их.

Мне очень помогал справиться с ситуацией . Он такой энергичный человек, у него больше опыта, он давал советы, что-то подсказывал и, если нужно было, разгружал меня.

Съемочный день на шоу длился с девяти утра до двенадцати ночи. Снимали сразу по несколько программ, и вечером я уже не могла ничего делать от усталости, иногда психовала. Старалась этого никому не показывать, но силы кончались. И в этот момент как раз Алексей Константинович меня поддержал.

У меня были и репетиторы по технике речи, и психолог. Актриса Анна Глазкова – она снималась и в кино, и в сериалах, работала в театрах Москвы – со мной занималась и всячески мне помогала.

Весь день она сидела рядом, все разжевывала, как говорится, в рот клала. Подсказывала, с какой интонацией надо произносить текст, где делать паузы.

Она показывала мне много разных упражнений на развитие речевого аппарата, и мы вместе произносили мои «любимые» скороговорки, особенно с шипящими: «Шла Саша по шоссе...», «Тридцать три ко­рабля лавировали, лавировали...», – сказала Загитова.

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