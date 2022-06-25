Губерниев о боксерском шоу с Загитовой: «Алина не захотела, чтобы я комментировал. Все были за – команда Тутберидзе, организаторы. Эх, Валиева, простите, Загитова»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в мастер-классе по боксу.

Мероприятие проходило в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках». Когда Загитова выходила на ринг, ведущий представил ее как Камилу Валиеву.

«Вот как бывает, когда Алина не захотела, чтобы я комментировал… Все были за – команда Тутберидзе, организаторы... Эх, Валиева, простите, Загитова…

Но от спарринга отказалась со мной… 😜 Но ведущий – теперь мой кумир на века», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

😱 Загитову перепутали с Валиевой на боксерском шоу! Ведущий дважды назвал ее Камилой – Алина поморщилась и поправила

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире

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