Губерниев о боксерском шоу с Загитовой: «Алина не захотела, чтобы я комментировал. Все были за – команда Тутберидзе, организаторы. Эх, Валиева, простите, Загитова»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в мастер-классе по боксу.

Мероприятие проходило в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках». Когда Загитова выходила на ринг, ведущий представил ее как Камилу Валиеву.

«Вот как бывает, когда Алина не захотела, чтобы я комментировал… Все были за – команда Тутберидзе, организаторы... Эх, Валиева, простите, Загитова…

Но от спарринга отказалась со мной… 😜 Но ведущий – теперь мой кумир на века», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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