«Я сейчас в машине, блин». Медведева позвонила Загитовой в шоу «Контакты» – с вопросом про актеров

Двукратная чемпионка мира приняла участие в шоу Антона Шастуна «Контакты».

Гостю шоу задаются вопросы, по поводу которых надо звонить людям из списка контактов в телефоне. На разговор дается 60 секунд, если человек ответил неверно или не ответил – время уменьшается на 10 секунд.

• Медведева позвонила с вопросом «Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек – кто следующий?»

«О господи! Ты, конечно, нашла, кому позвонить. Я сейчас в машине, блин... Сейчас скажу», – сказала Загитова, но время закончилось – она не успела ответить.

На вопрос смог ответить Карен Адамян с «Матч ТВ»: все эти актеры играли Бэтмена, следующим был Роберт Паттинсон.

• Следующий вопрос был задан по картинке с игре «Сапер», нужно было звонить по фейстайму. Лейсан Утяшева не взяла трубку, сбросил, перезвонил по телефону и дал правильный ответ.

• Далее с вопросом «Как расшифровывается ЧСВ» Медведева позвонила Кристиану Костову, назвав его лучшим другом. Он дал правильный ответ.

• Последний вопрос – требовалось назвать любое слово, в котором столько же букв, сколько в слове «коньки». Медведева позвонила Никите Нагорному, но он не взял трубку. Потом позвонила , она тоже не взяла.

В ходе передачи ведущий Антон Шастун предлагал звонить Виталию Мутко, Морису Квителашвили, Алексею Ягудину, Александре Трусовой, Антону Сихарулидзе и Ивану Букину – Медведева отказывалась.