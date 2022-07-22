Яна Рудковская: «Что Трусова сделала такого, чтобы отменять ее мастер-классы? Смешали спорт с политикой, наказали своих детей»

Продюсер, совладелец академии «Ангелы Плющенко» прокомментировала ситуацию с отменой мастер-класса в шведском Стокгольме.

«Когда такие вещи творятся в отношении 18-летней спортсменки, хочется спросить: «Товарищи, что вы делаете?». Спорт вне политики!

При чем здесь 18-летняя звезда фигурного катания и политическая ситуация? Что она сделала такого, чтобы отменять ее мастер-классы? И что сделали дети в Стокгольме, которые ждали приезда Саши Трусовой? Что они плохого сделали вам? Зачем вы устроили эту историю?

Я не в курсе коммерческой части – полагается ли в этом случае неустойка или нет. Я знаю, что очень много детей ждали мастер-класс Саши, они должны были приехать в том числе из других стран. Наши знакомые собирались в Стокгольм, знаю, что много детей должны были приехать из Италии, Японии.

В итоге они опять смешали спорт с политикой, наказали своих детей. Грустно и обидно. Это очень странная и неприятная ситуация.

А Саша – сильная девочка, у нее еще будет куча мастер-классов и шоу по всему миру. Она только в начале пути. Мы все ее очень любим и верим в нее. Переживать за Сашу не стоит.

Наши зрители и их дети – счастливые люди, они могут не только болеть за Сашу, но и увидеть уникальную спортсменку на наших шоу и будущих на российских Гран-при!» – сказала Рудковская.

Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»