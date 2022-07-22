Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) повлиял на отмену мастер-класса фигуристки в Стокгольме.

Сегодня стало известно, что мероприятие, которое должно было пройти 27-28 августа, отменено.

«На мой взгляд, это решение принял ISU, а не шведская федерация. Думаю, что они надавили на шведов.

Шведам позвонили из международной федерации, сказав, что русских спортсменов быть не должно, чтобы они не участвовали ни в каких соревнованиях, поэтому, наверное, и преподавать нельзя.

Бред! Изначально, когда стало известно о мастер-классе Трусовой, я ожидала, что что-нибудь будет от них», – сказала Тарасова.

«Я не знаю, почему так происходит, почему отменяют мастер-класс Трусовой в Швеции. Все потому, что на нашу страну накладываются санкции и множество запретов. Они уже перегибают палку!

Шведские дети, которые могли бы посмотреть на такого мастера, как Трусова, ни в чем не виноваты, а их лишают такой возможности. Александра могла бы помочь и многое показать шведам», – цитирует Тарасову Metaratings.

«Это бред сумасшедшего! У нас не будет никаких соревнований в стране, а теперь еще и это. Передайте от меня Трусовой, что это даже к лучшему, что она не выступит.

В Швеции еще не катался ни один фигурист более или менее приличный. Пусть Саша не расстраивается и тратит силы только на себя, не переживает. Передайте Саше мою любовь.

Продолжается ли дискриминация россиян в мире? Дискриминация не продолжается, она только началась. Впереди ничего хорошего нас не ждет», – сказала Тарасова «Р-Спорту».

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменен: «Шведская федерация рекомендовала пока не заниматься этим проектом»