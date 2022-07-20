Щербакова о работе с Авербухом: «Илья очень прислушивался ко мне. Я внесла немного своего, но сама пока не готова поставить себе номер»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о совместной работе с хореографом Ильей Авербухом.

Ранее Авербух поставил фигуристке показательный номер под песню Булата Окуджавы.

– В чем особенность Ильи Авербуха как хореографа? Я так понимаю, первый раз с ним работала?

– Да, первый раз с ним работала. У меня нет большого опыта работы с разными хореографами, чтобы много сравнивать. Как раз вот, наверное, и отличие – в первый раз я так принимала участие в номере. Но это еще связано с тем, что, возможно, он не может знать всего, что у меня лучше получается, что я могу, так как он не видит меня на тренировках.

Например, Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна (Тутберидзе), которые нам обычно ставят [программы], уже знают все, что я могу сделать. А тут, наверное, я больше показывала [Авербуху], что вот можно «так», можно «так» и как я вижу какие-то движения. Наверное, это больше было совместной работой, что мне очень тоже понравилось.

– То есть времени – двух-трех дней – хватило?

– Да, две тренировки мы на это потратили. Два дня.

– Отличие от работы с Даниилом Марковичем основное в том, что больше [предложений] от тебя исходит?

– Ну, здесь еще разница в том, что это не соревновательная программа, а все-таки шоу. В соревновательной программе больше важна точность всех шагов, больше элементов, меньше времени просто на то, чтобы кататься, раскрывать образ. Нужно это все делать с разными сложными связками, заходами, учитывать все сложные правила, переходы и так далее.

Поэтому там меньше возможности для того, чтобы что-то придумывать, как-то раскрываться. Здесь же, когда показательный номер, как раз очень важно, как постановщик и я видим эту задумку, чтобы я правильно передала [образ].

– Не возникла ли идея что-нибудь поставить себе самой?

– Мне кажется, я пока не настолько готова что-то сама себе ставить. Просто когда были какие-то идеи – я говорила. Илья очень прислушивался ко мне. Я внесла немного своего, но при этом, конечно же, я не считаю, что я что-то себе прям поставила.

Это маленькие моменты, которые, как мне кажется, вот так [было] лучше раскрыть. Но сама, мне кажется, я пока еще не готова себе поставить номер. Может быть, когда-то в будущем, когда я побольше опыта наберусь, – сказала Щербакова.

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