Илья Авербух: «Всякие слухи о Тутберидзе – это ерунда. У нее все в порядке, все в строю, она тренирует своих учеников»

Хореограф Илья Авербух высказался о работе тренера Этери Тутберидзе после возвращения в Россию.

Весной этого года Тутберидзе уезжала в США, где тренируется и живет ее дочь – Диана Дэвис. 1 июля стало известно, что она возобновила работу с российскими фигуристами в Новогорске.

«В Новогорске сейчас проходит подготовительный период вся группа Этери Георгиевны. Этери Георгиевна сейчас с девчонками, все вместе тренируются.

Всякие слухи о ней – это ерунда. У нее все в порядке, все в строю, она тренирует своих учеников. В Новогорске я ставил номер Ани Щербаковой», – сказал Авербух.

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