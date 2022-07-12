Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин высказался о выступлении победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой на шоу в Сочи.

– Теперь в вашей ледовой семье выступает Анна Щербакова. Как приняли ее?

– С искренней симпатией отношусь к этому человеку. Понял одну вещь после Олимпиады. Я понимал, что она готова, но на тренировках часто не было ничего, потому что были сломаны коньки. Начинала с нуля. А ведь это турнир всей ее жизни. И она справилась. Все эти чемпионаты России, победа на чемпионате мире, Олимпиаде… Чем ей тяжелее, тем ей лучше.

Мне очень импонирует ее воспитанность. Несмотря на юный возраст, это очень интересный человек в общении. И просто без границ работающий юный организм.

После первых репетиций в Сочи я подвозил ее до отеля. Она говорит: «А как 22 шоу-то откатать?». Говорю ей: «Послушай меня, старого человека. Не рвись в первые три дня. Не надо ставить никакие рекорды. Все контролируй, но в спокойном режиме. Здесь все хорошо, ребята нормальные. Без каких-то амбиций во внутренней кухне. Главное – работать спокойно, без чрезмерного рвения».

Щербакова, безусловно, украшение нашего шоу.

– Успели оценить ее новый номер, который поставил Илья Авербух?

– Посмотрел. Думаю, он еще будет вкатываться. Там ведь очень серьезный текст. Он может нравится или не нравится, но смысл глубокий. Несмотря на юный возраст Ани, они готова к таким номерам. Нет такого, что поставили, и откатала. Она копается, задает вопросы. В общем, интересующийся человек.

– Авербуху удалось ее раскрыть с новой стороны?

– Вообще, я не за то, чтобы люди постоянно что-то меняли. Но у всех людей разное видение одних и тех же вещей. Ты можешь что-то взять у одного, что-то у другого. И это тебя наполняет. То же самое случилось и с Аней. Шикарный опыт для нее, и для Ильи. В творчестве нет границ для развития, – сказал Ягудин.

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