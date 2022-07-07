Авербух о показательном для Щербаковой: «Номер получился философским и глубоким, как сама Аня. Она думающая и талантливая – это большой подарок для режиссера»

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Хореограф Илья Авербух рассказал о постановке показательного номера на стихи Булата Окуджавы для олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

Фигуристка представит программу на шоу Авербуха «Чемпионы» в Сочи.

Анна Щербакова – одна из главных звезд шоу. Вы поставили ей номер. Как вам работалось вместе?

– Работать с ней – одно удовольствие. Вообще, все девчонки замечательные у Этери Георгиевны (Тутберидзе), с кем бы я ни работал: и с Алиной Загитовой, и с Женей Медведевой, с ней у нас своя история – мы работали и в спорте, и сейчас. Женя тоже выступает в Сочи. Мы делали много номеров.

С Алиной Загитовой не так много работали, но тоже одно удовольствие. С Камилой Валиевой сотрудничал не как постановщик, но она тоже выступала в моих шоу – воспитанная и интеллигентная девочка.

С Аней Щербаковой у нас был первый опыт. В интервью видно, насколько Анна – глубокий человек, что мне очень импонирует. Она думающая, элегантная и, конечно, талантливая. Это большой подарок для режиссера – а я себя таковым и считаю – мои номера более режиссерские. В них активно вовлечен сам фигурист – так, Аня и от себя во время постановки номера добавляла.

Номер получился философским и глубоким, прямо как сама Аня. Будут звучать стихи Булата Окуджавы в замечательном исполнении. Мне кажется, получится очень тонко и проникновенно. Когда Аня, да вообще все ребята катаются, то мне хочется встать и аплодировать. Посмотрим, как воспримут зрители, но мне кажется, это номер созидательный – про переживания и уединение.

– Кто предложил музыку?

– Я предложил, я нашел музыку. Аня сказала: «спасибо большое за этот выбор». В этом номере есть высказывание. Ане идут лирические образы, но я надеюсь, что нам удастся посотрудничать и в других направлениях.

– Хотели бы поставить ей соревновательную программу?

– Тут решает Этери Георгиевна. Она приглашала меня работать с Юлей Липницкой – мы сделали «Список Шиндлера», потом трудились с Женей Медведевой. Если будут предложения... То же самое касается и Алексея Николаевича Мишина, сам я никогда не предлагаю. С ребятами мы об этом не договариваемся – это всегда идет от тренера, – сказал Авербух.

«Я еще берегу твою ласточку». Первый канал показал, как Авербух ставит показательный номер Щербаковой

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