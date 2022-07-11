Щербакова о парном катании: «Даже со стороны боюсь на это смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, отворачиваюсь»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию призналась, что пока не хочет пробовать себя в парах.

— славится своими ледовыми спектаклями. Хотела бы попробовать такой формат?

— Посмотрим, пока об этом не думала. Этим летом я была рада, что работаю в формате, более близком мне, с прокатом своих номеров, а не в формате сказки. Для меня все равно это что-то новое — выступления подряд, большой тур из шоу, общие номера. Пока я только вливаюсь в это. И такой вид выступлений мне максимально подходит.

К тому же парные номера я ни разу не пробовала, поддержки тоже, которые часто нужно делать в спектаклях. Так что мне ближе именно текущий вариант.

— А могла бы вообще представить себя в паре с какой-нибудь звездой? У Ильи есть проект .

— Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы.

Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком, – рассказала Щербакова.

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