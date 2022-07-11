Щербакова о парном катании: «Даже со стороны боюсь на это смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, отворачиваюсь»

Теги Илья Авербух сборная России пары женское катание Анна Щербакова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что пока не хочет пробовать себя в парах.

— Илья Авербух славится своими ледовыми спектаклями. Хотела бы попробовать такой формат?

— Посмотрим, пока об этом не думала. Этим летом я была рада, что работаю в формате, более близком мне, с прокатом своих номеров, а не в формате сказки. Для меня все равно это что-то новое — выступления подряд, большой тур из шоу, общие номера. Пока я только вливаюсь в это. И такой вид выступлений мне максимально подходит.

К тому же парные номера я ни разу не пробовала, поддержки тоже, которые часто нужно делать в спектаклях. Так что мне ближе именно текущий вариант.

— А могла бы вообще представить себя в паре с какой-нибудь звездой? У Ильи есть проект «Ледниковый период».

— Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы.

Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком, – рассказала Щербакова.

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