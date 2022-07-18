Яна Рудковская: «Зинина твердила, что будет прыгать, несмотря на травму и запреты. Допрыгалась до более серьезных проблем. Невозможно, чтобы ребенок управлял процессом»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о ситуации фигуристкой Анастасией Зининой.

Ранее спортсменка перешла к Алексею Василевскому после того, как была отчислена из академии Плющенко.

«У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы», – ранее говорил Плющенко о причинах отчисления.

– Что мы могли сделать с той же Настей Зининой, которая твердила, что будет прыгать, несмотря на травму ноги и все связанные с этим запреты? Вот она и допрыгалась до гораздо более серьезных проблем. А виноват в итоге в этом всегда главный тренер – Евгений Викторович, который, к слову, страшно переживал из-за всей этой истории.

Особенно когда узнал, что Настя подкатывалась с тренерами, которых он в свое время выгнал из академии. Одну – за избиение ребенка на льду, другого – за систематическое пьянство. Девочка-то реально замечательная. И родители – прекрасные, интеллигентные люди.

– Какой выход?

– Только один: установить в академии очень жесткие правила в части спортивной дисциплины и подчинения тренеру. Невозможно, чтобы ребенок управлял процессом.

– Разве Саша Трусова, тренируясь у вас в академии, не управляла процессом?

– Нет, такого не было никогда, – рассказала Рудковская.

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»

Тренер Василевский: «Зинина пришла к нам с травмой. Сейчас она под присмотром врача, который нашел истинную проблему, но тренировочный процесс не останавливается»