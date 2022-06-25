Тренер Василевский: «Зинина пришла к нам с травмой. Сейчас она под присмотром врача, который нашел истинную проблему, но тренировочный процесс не останавливается»

Тренер Алексей Василевский рассказал о травме фигуристки Анастасии Зининой.

Ранее спортсменка перешла в группу Василевского из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Настя пришла к нам с травмой. Сейчас она под присмотром врача, который нашел истинную проблему, но тренировочный процесс не останавливается», – сообщил Василеский.

В академии Плющенко ранее заявили, что причиной отчисления Зининой стало нарушение спортивной дисциплины.

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»