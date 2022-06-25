Тренер Василевский: «Зинина пришла к нам с травмой. Сейчас она под присмотром врача, который нашел истинную проблему, но тренировочный процесс не останавливается»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Анастасия Зинина Алексей Василевский Фигурное катание

Тренер Алексей Василевский рассказал о травме фигуристки Анастасии Зининой.

Ранее спортсменка перешла в группу Василевского из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Настя пришла к нам с травмой. Сейчас она под присмотром врача, который нашел истинную проблему, но тренировочный процесс не останавливается», – сообщил Василеский.

В академии Плющенко ранее заявили, что причиной отчисления Зининой стало нарушение спортивной дисциплины.

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»

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