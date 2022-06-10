Рудковская о повышении возрастного ценза: «Не люблю истории по типу чемпионок одного турнира. Великие должны проходить несколько олимпийских циклов»

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Продюсер Яна Рудковская оценила решение ISU о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Для российского фигурного катания – это испытание, для мирового фигурного катания – выход из положения. Для человека, который идет к своей мечте – это плюс.

Мой муж (Евгений Плющенко) в 31 год завоевал золото в команде, в 27 лет взял свою третью олимпийскую медаль, а начал свой путь в 19. Я не люблю истории по типу чемпионок одного турнира. Великие спортсмены должны проходить несколько олимпийских циклов.

Есть такие звезды мирового фигурного катания, как Катарина Витт, Мао Асада, Ю-На Ким, у которых две олимпийские медали (у Асады одна – Sports.ru). Повышение возрастного ценза не позволит быстро заканчивать. Очень хочется, чтобы наши олимпийские чемпионки быстро не заканчивали.

Поэтому я говорю и Алене Косторной, и Александре Трусовой: «Невероятно здорово, что вы остаетесь, невероятно здорово, что мы будем вас видеть после Олимпийских игр, невероятно здорово, что вам по 18 лет, и вы продолжаете выступать», – рассказала Рудковская.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России

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