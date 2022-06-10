Яна Рудковская: «Мой муж говорит, что физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду. Я вас уверяю, она еще будет удивлять»

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Продюсер Яна Рудковская оценила физическую подготовку фигуристки Александры Трусовой.

Накануне Трусова выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве и поучаствовала в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

«Мой муж (Плющенко) говорит, что физуха у Саши лучше, чем у Криштиану Роналду. Это еще ничего. Я думала, что она пробежать может 100-метровку или 500-метровку. Я в Саше вообще не сомневаюсь!

Она невероятно многогранная спортсменка. Я вас уверяю, она еще будет удивлять», – цитирует Рудковскую Sport24.

«Трусова сегодня однозначно была суперзведой. Конечно, она заслуживает этого. Этот человек стал не просто суперзвездой. Она же не выиграла Олимпийские игры.

Вы знаете, в сердцах людей… А я общаюсь со многими: и со звездами, и с обычными людьми, и с поклонниками фигурного катания со всего мира. Все считают, что Саша их выиграла», – отметила Рудковская.

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