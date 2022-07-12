Тарасова о возможном пропуске россиянами Олимпиады-2024: «Они не страну хотят наказать, а конкретных одаренных людей. Это очень жестоко и несправедливо»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова почетного члена МОК Крэйга Риди о том, что участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 маловероятно.

«Думаю, что и с зимними Играми будет то же самое. Неужели [Международный] олимпийский комитет и дальше так будет себя вести? Десять раз не наказывают, у нас и так уже нет никаких соревнований. Что они от нас хотят?

Чего они хотят от молодого поколения, которое бегает, прыгает, готовится, тратит свое здоровье? Они не страну хотят наказать, а конкретных одаренных людей, которые посвятили этому всю свою жизнь. Это очень жестоко и несправедливо», – сказала Тарасова.

Экс-глава WADA, почетный член МОК Крэйг Риди: «Выступление России на Олимпиаде-2024 маловероятно»