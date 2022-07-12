Дмитрий Васильев: «Когда Европа начнет замерзать, граждане заставят свои правительства договариваться с Россией. Они сами попросят нас участвовать в Олимпиадах и ЧМ»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова почетного члена МОК Крэйга Риди о том, что участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 маловероятно.

«Наши шансы малы? Вполне вероятно. Однако вероятно и другое: когда вся Европа начнет замерзать, и граждан европейских государств уже будет не устраивать вся эта ситуация, они просто заставят свои правительства договариваться с Россией.

Так что эта ситуация тоже вполне жизнеспособна, сценарий абсолютно реалистичен. И в этом случае они сами попросят нас участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира. Только бы больше не замерзать, и чтобы население этих стран не взбунтовалось против своих «правителей», – сказал Васильев.

Экс-глава WADA, почетный член МОК Крэйг Риди: «Выступление России на Олимпиаде-2024 маловероятно»