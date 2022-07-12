Валентин Балахничев: «Риди не имеет права высказываться от имени всего МОК. Мне кажется, шансы на участие в Олимпиаде-2024 у нас есть»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) прокомментировал слова почетного члена МОК Крэйга Риди о том, что участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 маловероятно.

«Квалификационный сезон проходит буквально за полгода или за год до начала Олимпийских игр. Высказывание Риди носит характер высказывания человека, который находится в МОК, но не имеет права высказываться от имени всей организации. Давайте подождем, что скажет .

Мне кажется, шансы на участие у нас есть. Нужно проводить необходимые действия, чтобы эти шансы стали увереннее», – сказал Балахничев.

Экс-глава WADA, почетный член МОК Крэйг Риди: «Выступление России на Олимпиаде-2024 маловероятно»