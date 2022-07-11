Крэйг Риди об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024: «Это маловероятно. Спортивные федерации следуют рекомендациям МОК»

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства ( ), почетный член МОК Крэйг Риди считает, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024 в .

«Проблема заключается в том, что квалификация на Игры во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Спортивные федерации же следуют рекомендациям МОК – не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Маловероятно, что кто-то из россиян квалифицируется на Игры во всех видах спорта, кроме трех (дзюдо, велоспорт и теннис – Sports.ru), где они сейчас могут выступать.

Если изменить правила, то это будет неправильно по отношению к тем атлетам, кто прошел квалификацию», – сказал Риди.

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