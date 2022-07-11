Тарасова о санкциях: «Пока глава МОК думает о политике, ничего хорошего ждать не стоит. Всем этим людям стоит уйти в отставку во благо мирового спорта»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о санкциях против российского спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерация не допускать россиян к соревнованиям.

«Сейчас спорт и политика – это слова-синонимы. Это очень плохо, так быть не должно. На наших глазах убивают все принципы олимпийского движения.

Пока глава МОК (Томас Бах) ангажирован и думает в первую очередь о политике, а не о спорте, ничего хорошего ждать не стоит. Всем этим людям стоит уйти в отставку во благо мирового спорта», — сказала Тарасова.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта