Александр Горшков: «То, что наши арбитры не сдали повышение квалификации, которое проводили люди из Австралии, Канады, Германии и Англии, выглядит странно»

Теги ISU ФФКР Александр Горшков судьи Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков отреагировал на новость о том, что российские судьи не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я не разговаривал с людьми, которые проводили собеседование с нашими судьями, поэтому не могу сказать, спланированная это акция или нет.

Но то, что наши арбитры не сдали повышение квалификации, которое проводили люди из Австралии, Канады, Германии и Англии – это выглядит странно», – сказал Горшков.

Российские судьи по фигурному катанию не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU. Они не прошли собеседование

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