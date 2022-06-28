Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков высказался об организации внутрироссийской серии Гран-при.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что проведение соревнований не согласовывалось с ISU.

«Те, кто пишет, о том, что ФФКР не согласовала создание Гран-при России с ISU, некомпетентны. При чем тут ISU?

ISU приняло решение об отмене нашего традиционного этапа Гран-при в России, плюс наших спортсменов на неопределенный срок отстранили от участия в международных соревнованиях.

Поэтому наш исполком федерации принял решение включить во внутренний календарь российских соревнований проведение Гран-при России, который не имеет ни малейшего отношения к Гран-при от ISU.

По правилам наша федерация не обязана согласовывать с ISU календарь наших внутренних российских соревнований», – сказал Горшков.