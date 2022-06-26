Горшков об отсутствии Щербаковой в фотоподборке ISU: «Такой шаг демонстрирует неуважение к достижениям Анны. Надеюсь, ей будут принесены извинения»

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился мнением об отсутствии Анны Щербаковой в фотоколлаже, который Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в международный олимпийский день.

На коллаже есть все чемпионы Пекина-2022, кроме Щербаковой. Вместо нее на фото представлена японка Каори Сакамото, которая на Играх взяла бронзу.

«Первой эмоцией стало крайнее недоумение, и сразу возник вопрос, что это – ошибка сотрудника ISU, отвечавшего за подготовку этого коллажа? Но если это так, тогда тем более странно, почему эта уважаемая и авторитетная международная спортивная организация с более чем вековой историей за прошедшие два дня не исправила эту ошибку.

И в этом случае возникает уже следующий вопрос – кто принимал такое решение и с какой целью, если это было сделано преднамеренно?

При этом нельзя не понимать, что этот акт по своей сути направлен не только против Анны, но и ставит под сомнение результаты соревнований фигуристов на Играх в Пекине и тем самым серьезнейшим образом дискредитирует не только ISU, но и компрометирует Международный олимпийский комитет как главного организатора этого главного спортивного события.

На наш взгляд, такой шаг ISU демонстрирует не только неуважение к достижениям Анны Щербаковой, но и к более чем 40 советских и российских спортсменов, ставших олимпийскими чемпионами. Очень надеюсь, что данная ситуация будет должным образом разъяснена и олимпийской чемпионке Анне Щербаковой будут принесены извинения», – сказал Горшков.

Анна Щербакова: «После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран. Спасибо вам! Это значит, что спорт все-таки объединяет»

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