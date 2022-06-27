В ISU произошла массовая вспышка ковида после конгресса в Таиланде («Матч ТВ»)

По информации «Матч ТВ», после конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) в организации произошла вспышка коронавируса.

Конгресс ISU прошел с 6 по 10 июня в Таиланде. По возвращении домой тест на коронавирус у многих делегатов дал положительный результат.

От России на конгрессе выступали представители ФФКР Александр Горшков, Александр Коган и Сергей Свиридов, а также представители Союза конькобежцев России Ксения Шанцева, Михаил Соколов и Андрей Нефедов. Александр Кибалко участвовал в заседаниях как глава техкома ISU.

По данным источника «Матч ТВ», среди представителей России никто не заразился.