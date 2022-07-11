Навка об исключении Петренко из украинской федерации: «Конечно, это абсурдное решение. Виктор делает то, что считает нужным»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала абсурдным решение Федерации фигурного катания Украины исключить из своего состава Виктора Петренко.

Ранее Петренко исполнил одну из ролей в ледовом шоу Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Виктор Петренко уже давно в профессиональном спорте. Он делает то, что считает нужным.

Я мечтаю, чтобы все спортсмены всего мира имели возможность выступать и работать там, где они могут это делать, радовать зрителей своим присутствием и талантом.

Никто никогда не отменит у него статуса олимпийского чемпиона. Он выступает для зрителей, детей. Конечно, это абсурдное решение», – сказала Навка.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки