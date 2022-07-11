Вайцеховская о Петренко: «Любой ситуации нужно дать возможность развиться до абсурда – можно надеяться, что абсурд начнет изживать сам себя»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с олимпийским чемпионом Виктором Петренко, исключенным из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки.

«Похоже, что любой ситуации нужно дать возможность развиться до абсурда – в этом случае можно хотя бы надеяться, что абсурд начнет изживать сам себя.

Это я про дисквалификацию Виктора Петренко украинской федерацией фигурного катания, к которой Петренко не имеет отношения уже почти 30 лет.

Мотивировочная часть, кстати, вообще оставляет желать лучшего. Если уж дисквалифицировать, так точно не за то, что человек катается в шоу уроженки Днепропетровска, получая за это российские деньги.

А за то, что обе свои олимпийские медали – бронзу Калгари в 1988-м и золото Альбервилля в 1992-м Петренко выиграл, представляя «не ту» страну», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

В 1988 году Петренко выступал за сборную СССР, в 1992 году – в составе объединенной команды бывших советских республик.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки