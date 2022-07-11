«Если бы ВСУ вместо бомбежек Донбасса участвовали в «Аленьком цветочке», я был бы только за». Жулин о Петренко, исключенном из украинской федерации за участие в шоу Навки

Теги Татьяна Навка сборная России Александр Жулин Виктор Петренко ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.

Решение федерации было принято после того, как Петренко исполнил одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Если бы все войска ВСУ (Вооруженных сил Украины) вместо бомбежек Донбасса участвовали в «Аленьком цветочке», я был бы только за.

Что касается Петренко в нашей федерации, то что он сделал такого, чтобы быть в ней? За Виктора не надо переживать. Он точно не пропадет», – сказал Жулин.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки

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