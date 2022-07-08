Навка о шоу «Аленький цветочек»: «Мы санкции устроили Лас-Вегасу и туда не поехали. У нас есть свой Лас-Вегас – Сочи»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду рассказала о своем ледовом спектакле «Аленький цветочек», который проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

В шоу выступят олимпийские чемпионы Алина Загитова, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар.

«Безумное счастье испытываем, что у нас есть такая возможность – дарить зрителям в непростые времена это волшебство, эту красоту. И у россиян, и у зрителей всего мира есть возможность приехать и ее увидеть.

У нас катаются самые лучшие фигуристы в мире, наша команда делает самые лучшие сказки и мюзиклы в мире.

Хочу открыть секрет – мы санкции устроили Лас-Вегасу и туда не поехали. Потому что у нас есть свой Лас-Вегас – Сочи, Сочи-Парк. Для меня, как для продюсера, огромная гордость и радость», – сказала Навка.

Где теперь смотреть Трусову, Валиеву и Щербакову? Саша вернулась к Плющенко, у Ани – 24 шоу за месяц, а Камила в команде с Навкой и Загитовой