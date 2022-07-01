«Они хотят не только нашей крови, но и мяса. Эта польская гнида не знает, как нас остановить». Тарасова о заявлении министра Польши про санкции против России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость об инициативе министров спорта 33 стран усилить санкции против России.

Ранее чиновники подписали совместный документ, о котором рассказал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

«Я была в австралийском зоопарке. Там кормили львов. Я видела, как они их драли, разрывали на части. Главный у них лапой бил шавок поменьше, которые объедали живых косуль. Эта картина напоминает мне то, что происходит сейчас.

Они хотят не только нашей крови, но и нашего мяса. Эта польская гнида не знает, как нас остановить. Чем мы мешаем ему и полякам развиваться? Какое он имеет право так издеваться над людьми. Пусть они все скажут, что они хотят.

Вот поляки 100 лет в фигурном катании, а результатов нет. Сейчас взяли русскую девочку, стараются пристроить. Если наших снимут, то эта девочка будет в призах. Поляки – дряни и фашисты. По-другому с сильными бороться не могут», – сказала Тарасова.

Министры спорта США, Великобритании, Польши и еще 30 стран предложили усилить санкции против российского спорта