Барулин об игре в шведском «Буросе»: «Научили их разным смешным матерным словам. Например: «Как дела, сукин сын?»

рассказал, как учил шведов русским матерным словам.

Бывший вратарь клубов выступает в Швеции за «Бурос».

«В «Буросе» у нас шесть россиян – , Кирилл Лебедев, , , Александр Куваев.

Все рассматривают перспективы поиграть в Швеции, хотя политическая обстановка сейчас сложная.

Посмотрим, как ситуация будет развиваться к сентябрю. Но нам было комфортно в команде, даже несмотря на это. В команде все друг друга поддерживали.

Если брать игровые качества, то у шведов хороший уровень хоккея в стране в принципе. Если же говорить про быт, то научили их разным смешным матерным словам. Например, скажем образно и цензурно, «Как дела, сукин сын?» – заявил Барулин.