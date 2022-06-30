Барулин об игре в шведском «Буросе»: «Научили их разным смешным матерным словам. Например: «Как дела, сукин сын?»

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Константин Барулин рассказал, как учил шведов русским матерным словам.

Бывший вратарь клубов КХЛ выступает в Швеции за «Бурос».

«В «Буросе» у нас шесть россиян – Вадим Бердников, Кирилл Лебедев, Владимир Малевич, Павел Здунов, Александр Куваев.

Все рассматривают перспективы поиграть в Швеции, хотя политическая обстановка сейчас сложная.

Посмотрим, как ситуация будет развиваться к сентябрю. Но нам было комфортно в команде, даже несмотря на это. В команде все друг друга поддерживали.

Если брать игровые качества, то у шведов хороший уровень хоккея в стране в принципе. Если же говорить про быт, то научили их разным смешным матерным словам. Например, скажем образно и цензурно, «Как дела, сукин сын?» – заявил Барулин.

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