Ломаев о финте Зидана в игре с «Химками»: «Пацаны говорят: «Вань, ты чего, дурачок?»

объяснил выполнение финта Зинедина Зидана в матче с «Химками», который привел к пропущенному мячу.

– Финт Зидана с «Химками» – главный мем с твоим участием.

– Надо было выбивать, но я вспомнил, что перед этим в Турции на сборах обыгрывал нападающего финтом Зидана, тогда все получилось. Причем вообще во вратарской исполнил, Цыпченко нашего обыграл.

– А почему ты начал делать финт не в ту сторону?

– Потому что если делаешь в другую сторону, то надо первое движение делать левой ногой. Думаю, тогда бы еще смешнее получилось, не попал бы вообще по мячу.

Ну и на самом деле Садыгов почему-то побежал не на меня, а от меня. Он ведь по уму должен был атаковать по другой стороне.

– В какой момент понял, что катастрофа? Еще во время финта?

– Нет, когда уже врезался. Я, правда, катастрофы сначала не ждал.

Потому что оттуда еще попасть надо. Не все футболисты так легко попадут. К сожалению, Садыгов попал, да еще по такой идеальной траектории. Ну, такое случается.

– О чем подумал, когда мяч залетел в сетку?

– Ну что ###### [капец].

– И улыбнулся после гола. Это истерично было?

– Да нет, скорее, иронично. Ну что мне надо было сделать, заплакать? Пацаны говорят: «Вань, ты чего, дурачок?»

Я извинялся, а Барыч (Матео Барач), цз [центральный защитник] наш, сказал, что матч-то отличный был, если бы не придумал такое.

И добавил: «Только все твою игру уже завтра забудут, а это теперь с тобой навсегда», – сказал вратарь в интервью Sports.ru.

«Хочется тащить как Куртуа, чтобы на тебя смотрел весь мир». Честное интервью вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева

Вратарь «Крыльев» привез гол, обыгрывая нападающего финтом Зидана. Но не торопитесь его уничтожать