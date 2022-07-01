«ISU раскрылись полностью, это конченые люди. Они сломали Валиевой всю нервную систему». Лайшев о переводе фигуристки в регистрируемый пул допинг-тестирования

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) перевести российскую фигуристку Камилу Валиеву из расширенного пула допинг-тестирования в регистрируемый.

Находясь в расширенном пуле, спортсмен представляет системе ADAMS адрес проживания, но не обязан находиться по нему. В регистрируемом пуле он обязан указывать ежедневный 60-минутный период абсолютной доступности, когда допинг-контролеры гарантированно могут найти его по указанному для этого периода адресу.

«Они (ISU) козлы, больше ничего и не скажешь. Они раскрылись целиком и полностью, это конченые люди.

Лучше россиян нет никого на земле. Я не могу не ругаться, потому что они напали на маленькую, несовершеннолетнюю девочку, у них нет ни стыда, ни совести.

Они сломали ей всю голову, нервную систему. Камила к 15 годам путем колоссального труда пришла на такую вершину, она уникальный человек на земле, и вот что они творят!

Они кричат о толерантности, но как шакалы поступают. Как они потом в глаза ей и нам смотреть будут? Мы все Камилу поддерживаем, находимся рядом с ней, она знает, что мы любим и верим в нее», – сказал Лайшев.

Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото