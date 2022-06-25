Жулин о фотоподборке ISU без Щербаковой: «Считаю, что это подло и мелко. Делают все, чтобы уколоть сборную России и в принципе Россию»

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за публикацию фотоподборки без российской фигуристки .

По случаю Международного олимпийского дня ISU выложил в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады японку Каори Сакамото.

«Я считаю, что это все подло и мелко. Можно заменять на кого угодно, но суть не меняется. Анна – блистательная фигуристка и олимпийская чемпионка.

Они все делают для того, чтобы уколоть сборную России и в принципе Россию. Это касается и внешней ситуации, и спорта. Это поступок слабых людей», – сказал Жулин.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото