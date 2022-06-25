Жулин о фотоподборке ISU без Щербаковой: «Считаю, что это подло и мелко. Делают все, чтобы уколоть сборную России и в принципе Россию»

Теги сборная России ISU Александр Жулин женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за публикацию фотоподборки без российской фигуристки Анны Щербаковой.

По случаю Международного олимпийского дня ISU выложил в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады японку Каори Сакамото.

«Я считаю, что это все подло и мелко. Можно заменять на кого угодно, но суть не меняется. Анна – блистательная фигуристка и олимпийская чемпионка.

Они все делают для того, чтобы уколоть сборную России и в принципе Россию. Это касается и внешней ситуации, и спорта. Это поступок слабых людей», – сказал Жулин.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

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