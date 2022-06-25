Бутырская о посте ISU без фото Щербаковой: «Это низко и некрасиво. Сами себя настраивают против любителей фигурного катания»

Чемпионка мира по фигурному катанию отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с российской фигуристкой Анной Щербаковой.

По случаю Международного олимпийского дня ISU выложил в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады японку Каори Сакамото.

«В мире фигурного катания настоящих болельщиков, которые действительно любят этот вид спорта и переживают за спортсменов, много. Они адекватно ко всему относятся. Если человек олимпийский чемпион, значит, он олимпийский чемпион. Это уже история.

Это некрасиво. ISU сами себя таким образом настраивают против любителей фигурного катания. Мне кажется, это так низко. Если есть олимпийские чемпионы, значит, они есть.

Слава богу, что есть люди, которые все понимают, видят и чувствуют, что это неправильно. Здорово, что в этой ситуации поддержали Аню», – сказала Бутырская.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

Анна Щербакова: «После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран. Спасибо вам! Это значит, что спорт все-таки объединяет»