Депутат Свищев: «Ситуация с отсутствием Щербаковой на фотоколлаже ISU – настоящая дискриминация. Спортивные чиновники с наглостью вычеркивают Анну из истории»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) из-за ситуации с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

23 июня ISU в честь Международного олимпийского дня разместил в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады, японку Каори Сакамото.

«Ситуация с отсутствием Щербаковой на фотоколлаже ISU с олимпийскими чемпионами – самая настоящая дискриминация.

Благодаря в том числе нашим спортсменам фигурное катание развивается во всем мире, российские фигуристы – движущая сила этого вида спорта.

Поразительно, что спортивные чиновники с такой наглостью берут и вычеркивают олимпийскую чемпионку из истории фигурного катания.

Подобное недопустимо, и такие поступки лишний раз подтверждают политизированность многих международных спортивных федераций», – заявил Свищев.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

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