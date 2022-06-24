Анна Щербакова: «После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран. Спасибо вам! Это значит, что спорт все-таки объединяет»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о подборке фото Международного союза конькобежцев (ISU) с олимпийскими чемпионами Пекина-2022, в которую ее не включили.

23 июня в Международный олимпийский день ISU в соцсетях разместил посты с фотографиями олимпийских чемпионов по фигурному катанию: французов и (танцы на льду), китайцев и (пары) и американца (мужское катание).

Вместо победительницы Игр-2022 в женском одиночном катании было опубликовано фото японки , которая заняла третье место.

«Мне 18 лет, и 15 из них я отдала фигурному катанию. Я верю, что в спорте все равны.

После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран мира. Спасибо вам! Это значит, что спорт все-таки объединяет», – написала Щербакова в соцсети.

ISU об отсутствии Щербаковой в фотоподборке по случаю Международного олимпийского дня: «Кампания освещает не только олимпийских чемпионов, но и других активных фигуристов»

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото