Анна Щербакова: «После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран. Спасибо вам! Это значит, что спорт все-таки объединяет»

Теги сборная России ISU женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о подборке фото Международного союза конькобежцев (ISU) с олимпийскими чемпионами Пекина-2022, в которую ее не включили. 

23 июня в Международный олимпийский день ISU в соцсетях разместил посты с фотографиями олимпийских чемпионов по фигурному катанию: французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (танцы на льду), китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя (пары) и американца Нэтана Чена (мужское катание). 

Вместо победительницы Игр-2022 в женском одиночном катании Анны Щербаковой было опубликовано фото японки Каори Сакамото, которая заняла третье место. 

«Мне 18 лет, и 15 из них я отдала фигурному катанию. Я верю, что в спорте все равны.

После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран мира. Спасибо вам! Это значит, что спорт все-таки объединяет», – написала Щербакова в соцсети. 

ISU об отсутствии Щербаковой в фотоподборке по случаю Международного олимпийского дня: «Кампания освещает не только олимпийских чемпионов, но и других активных фигуристов»

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