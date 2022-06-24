Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему не поместил чемпионку Пекина-2022 Анну Щербакову в фотоподборку по случаю Международного олимпийского дня.

Вчера ISU опубликовал в соцсетях фото победителей Олимпиады-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Игр японку Каори Сакамото.

«ISU поддерживает олимпийский день с помощью публикаций на официальном сайте и в социальных сетях. Цель этой кампании – вдохновить людей праздновать силу спорта с помощью привлекательных спортивных образов. Эта кампания освещает не только олимпийских чемпионов, но и других активных фигуристов и конькобежцев», – заявили в ISU.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото