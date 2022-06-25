Александр Жуков: «ISU хочет сказать, что Щербакова не олимпийская чемпионка, что ли? Глупость. Они лишь обесценивают себя»

Теги сборная России ISU Александр Жуков ОКР женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с российской фигуристкой Анной Щербаковой.

По случаю Международного олимпийского дня ISU выложил в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады японку Каори Сакамото.

«Это глупость какая-то. Они что, хотят сказать, что Щербакова не олимпийская чемпионка, что ли? Глупость. Такими действиями они обесценивают лишь себя, больше ничего.

Просто очевидно, что наши фигуристки сильнейшие в мире. Даже если они их к соревнованиям не допускают и пытаются переписать историю, это наносит ущерб только фигурному катанию», – сказал Жуков.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

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