Александр Жуков: «ISU хочет сказать, что Щербакова не олимпийская чемпионка, что ли? Глупость. Они лишь обесценивают себя»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ) Александр Жуков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с российской фигуристкой .

По случаю Международного олимпийского дня выложил в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады японку Каори Сакамото.

«Это глупость какая-то. Они что, хотят сказать, что Щербакова не олимпийская чемпионка, что ли? Глупость. Такими действиями они обесценивают лишь себя, больше ничего.

Просто очевидно, что наши фигуристки сильнейшие в мире. Даже если они их к соревнованиям не допускают и пытаются переписать историю, это наносит ущерб только фигурному катанию», – сказал Жуков.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото