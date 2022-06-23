Авербух о решении ISU не публиковать фото Щербаковой: «Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать не могу»

Хореограф Илья Авербух раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за публикацию фотоподборки без россиянки Анны Щербаковой.

Сегодня в честь Международного олимпийского дня ISU представил в соцсетях фото с победителями Пекина-2022 в фигурном катании – Щербаковой среди них не оказалось.

«Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и становление ISU, переоценить невозможно.

Он огромен, и слава фигурного катания, его история во многом связана именно с российскими именами, более 50 лет. Глупостью и показателем слабости я никак иначе назвать не могу», – сказал Авербух.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото