Авербух о решении ISU не публиковать фото Щербаковой: «Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать не могу»

Теги Илья Авербух сборная России ISU женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за публикацию фотоподборки без россиянки Анны Щербаковой.

Сегодня в честь Международного олимпийского дня ISU представил в соцсетях фото с победителями Пекина-2022 в фигурном катании – Щербаковой среди них не оказалось.

«Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и становление ISU, переоценить невозможно.

Он огромен, и слава фигурного катания, его история во многом связана именно с российскими именами, более 50 лет. Глупостью и показателем слабости я никак иначе назвать не могу», – сказал Авербух.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные